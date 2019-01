De Britse premier Theresa May zei woensdagavond in een verklaring dat het tijd is dat politici hun eigenbelang opzij zetten en stappen richting de Brexit zetten. Ze zei dat dat haar plicht is en dat ze dat zelf ook van plan is, nadat ze een motie van wantrouwen in het parlement had overleefd.

Ze heeft na het winnen van de vertrouwensstem meteen al gesprekken gevoerd met politici van de oppositie over het verdere Brexit-traject, zei ze in de korte toespraak voor 10 Downing Street.

Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) weigerde met May te praten zolang de mogelijkheid van een 'no deal-Brexit' niet van tafel gaat. May zei daarover "teleurgesteld" te zijn. "Maar onze deur blijft open."

May zei al wel gesproken te hebben met de Schotse Nationale Partij, de Liberaal-Democraten en de partij Plaid Cymru uit Wales. Ze wil het parlement maandag uitleggen hoe het verder moet met de Brexit, om een chaotisch vertrek uit de EU te voorkomen. Voordien wil ze nog verder overleggen met de andere partijen in het Lagerhuis.

