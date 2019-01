Investeerders staken vorig jaar 332,1 miljard dollar (291 miljard euro) in hernieuwbare energie, iets minder dan in 2017, blijkt woensdag uit cijfers van BloombergNEF. Voor het vijfde jaar op rij werd er meer dan 300 miljard dollar gestoken in onder meer zonnepanelen en windmolens.

Opvallend was de daling in zonne-energie. De investeringen in deze technologie daalden met 24 procent naar 130,8 miljard dollar. Dit is voor een deel te danken aan de kostendaling van zonnepanelen.

Zo is de prijs om een megawatt aan zonne-energiecapaciteit te installeren met 12 procent gedaald in 2018 door een overschot aan zonnepanelen op de wereldmarkt.

"2018 was een moeilijk jaar voor zonne-ontwikkelaars en voor ontwikkelaars in China", zegt Jenny Chase, analist zonne-energie bij BNEF. "Echter schatten we in dat de wereldwijde installaties stegen van 99 gigawatt in 2017 naar 109 gigawatt in 2018."

Investeringen in windenergie stegen met 3 procent naar 128,6 miljard dollar. In wind op land werd 100,8 miljard dollar gestoken, een toename van 2 procent. Offshore wind trok 25,7 miljard dollar aan investeringen aan, een stijging van 14 procent.