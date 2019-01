Meerdere Europese pilotenvakbonden hebben de onderhandelingen met Ryanair over een cao gestaakt. Dat meldt koepelorganisatie European Cockpit Association (ECA) woensdag.

Volgens ECA worden de onderhandelingen gestaakt, omdat Ryanair tijdens de gesprekken zou dreigen met het sluiten van vliegbases. Eerder werden er al bases in Eindhoven en het Duitse Bremen gesloten.

Om welke pilotenvakbonden het gaat is niet zeker. Persbureau Reuters meldt dat het onder meer gaat om vakbonden uit de twee grootste Ryanair-markten. Welke markten dat precies zijn, is niet bekend. Wel is bekend dat de vier grootste markten van Ryanair het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Italië zijn.

Begin oktober maakte de budgetvliegmaatschappij bekend de vliegbasis van Ryanair in Eindhoven te sluiten. De piloten die vanaf de basis in Ryanair vlogen zitten inmiddels thuis. In december vroeg de Ierse vliegmaatschappij collectief ontslag aan bij het UWV voor al het in Nederland gevestigde personeel.

Dit werd begin januari door het UWV afgewezen. Het UWV vindt dat Ryanair en de vakbonden FNV en VNV eerst moeten proberen om tot een sociaal plan te komen.