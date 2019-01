McDonald's heeft het alleenrecht op de merknaam BIG MAC in de Europese Unie met terugwerkende kracht verloren. Hierdoor mogen mogelijk ook andere ketens de naam gaan gebruiken.

Het Europees bureau voor intellectuele eigendom EUIPO heeft dit eind vorige week geoordeeld, melden verschillende media woensdag. Het Amerikaanse fastfoodbedrijf zegt in hoger beroep te gaan.

De precieze gevolgen van het oordeel zijn niet duidelijk. McDonald's bezit een groot aantal handelsmerken in Europa. Zo ging het in deze specifieke zaak om het merk in hoofdletters, maar heeft McDonald's ook een Europees handelsmerk op de merknaam Big Mac.

Het oordeel gaat met terugwerkende kracht vanaf 2017 in. De zaak was toen aangespannen door de Ierse hamburgerketen Supermac's. McDonald's dwarsboomde de uitbreidingsplannen van het Ierse bedrijf, omdat de naam te veel zou lijken op de naam van de iconische hamburger.

'Klein zijn, is niet langer een nadeel'

Voor Supermac's, dat in 1978 werd opgericht, betekent de uitspraak dat de onderneming ook kan uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. Directeur Pat McDonagh zegt in een reactie dat het oordeel een overwinning is voor kleine bedrijven. "Klein zijn, is niet langer een nadeel", zegt hij.

Tegen persbureau Bloomberg zegt McDonald's in een reactie teleurgesteld te zijn in het oordeel. Volgens de multinational is het substantiële bewijs dat McDonald's heeft aangeleverd niet goed beoordeeld.