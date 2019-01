De Chinese premier Li Keqiang heeft woensdag gewaarschuwd voor economische moeilijkheden. De premier deed dit op de Chinese staatsradio. Hij deed de uitspraak nadat de Chinese centrale bank bekendmaakte 83 miljard dollar (zo'n 73 miljard euro) in de economie te pompen.

Het stimuleringsprogramma moet ervoor zorgen dat de economische groei niet verder afneemt en moet voorkomen dat de werkloosheid toeneemt.

De financiële injectie is de grootste stimulering door de Chinese centrale bank ooit. De stimuleringsmaatregel komt een dag nadat de Chinese overheid investeerders probeerde gerust te stellen over de staat van de economie. Dit deed Peking door onder meer extra investeringen en andere beleidsmaatregelen te beloven.

Het geruststellen van investeerders is nodig, omdat de Chinese economie al een tijdje lijkt af te koelen. Recente cijfers laten zien dat de autoverkopen, de industriële productie en de detailhandelsverkopen dalen. Daarbij is de economische groeiverwachting van 6,5 procent is de laagste sinds 2009.

De zorgen over de Chinese economie namen onlangs nog verder toe, toen Apple een omzetalarm aankondigde vanwege tegenvallende iPhone-verkopen. Hierdoor begonnen markten te speculeren over het teruglopen van de consumentenbestedingen in China.

De Chinese centrale bank heeft in een eerder stadium aangekondigd al verschillende maatregelen aangekondigd om de binnenlandse economie aan te jagen, waaronder versoepelde kapitaaleisen voor banken om de kredietverstrekking te stimuleren en belastingverlagingen voor kleine ondernemingen.