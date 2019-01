Bankbestuurder Jamie Dimon, van JPMorgan Chase, denkt dat de Amerikaanse economische groei naar nul kan dalen als de sluiting van de Amerikaanse overheid het hele kwartaal voortduurt.

Hij zegt dit dinsdag tijdens een toelichting van op de vierdekwartaalcijfers van de grootste bank van de Verenigde Staten.

Dimon roept in de toelichting politici op om een constructieve toon aan te slaan om consumenten- en ondernemersvertrouwen te versterken.

Eerder merkte luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines op dat de zogeheten 'shutdown' het concern zo'n 25 miljoen dollar (21,8 miljoen euro) per maand aan omzet kost.

Minder ambtenaren nemen het vliegtuig

Het concern merkt bij de presentatie van de cijfers over 2018 op dat een stuk minder ambtenaren het vliegtuig nemen en dat de resultaten in het huidige kwartaal hierdoor geraakt worden.

De luchtvaartmaatschappij heeft ook te maken met vertragingen bij de certificering van nieuwe vliegtuigen doordat inspecteurs niet werken.

Vooralsnog zijn weinig bedrijven met specifieke details gekomen over of ze worden geraakt door de zogeheten 'shutdown'. Inmiddels gaat het om de langste sluiting van de Amerikaanse overheid in de geschiedenis van het land en zijn zo'n 800.000 werknemers van de overheid met verlof.

Bedrag van 6 miljard dollar

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat instemmen met de financiering van de door hem gewenste muur tussen de VS en Mexico. Het gaat om een bedrag van bijna 6 miljard dollar.

De Democraten, die begin januari de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kregen, weigeren hiermee in te stemmen. Ook een groep Republikeinen vindt dat Trump zijn eis moet bijstellen. Onderhandelingen tussen de Democraten en Trump liepen eerder op niets uit. De president verliet na een paar woorden het overleg. Dit deed hij nadat de Democraten hem meldden niet in te stemmen met zijn muur.