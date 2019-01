Eurocommissaris Pierre Moscovici wil af van het systeem dat Europese lidstaten unaniem moeten instemmen met belastingmaatregelen. Dit moet volgens hem vervangen worden door een stemmodel op basis van een gekwalificeerde meerderheid.

Met het nieuwe model wil hij naar eigen zeggen het besluitvormingsproces vereenvoudigen. Moscovici heeft hier dinsdag officieel een stappenplan voor gepresenteerd, nadat eerder al uitlekte dat hij een dergelijk plan wilde indienen.

De Eurocommissaris wordt nu vaak geconfronteerd met lidstaten die belangrijke belastinginitiatieven in hun eentje tegenhouden, soms om redenen die niks met het beleid te maken hebben. Dit leidt volgens hem tot "kostbare vertraging" en "suboptimaal beleid".

'Discussie is geen verboden terrein'

"De unanimiteitsregel bij belastingen lijkt steeds meer politiek niet te passen bij deze tijs en juridisch problematisch en economisch contraproductief te zijn", aldus de Eurocommissaris. "Ik ben me er volledig van bewust hoe gevoelig dit onderwerp is, maar dat kan niet betekenen dat de discussie verboden terrein is."

In zijn stappenplan wil Moscovici in fases steeds meer overgaan op een model waarin de unanimiteitsregel wordt afgeschaft. Tegen 2025 moeten ook de belangrijkste maatregelen, zoals belastingen op de digitale economie, ingevoerd kunnen worden zonder dat alle lidstaten ermee hoeven in te stemmen.

Verschillende lidstaten zouden al hun weerstand tegen het plan hebben geuit. Maar een handvol landen heeft steun voor het voornemen geuit.