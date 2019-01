Olie- en gasbedrijf Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen gezamenlijk een bod doen op energiebedrijf Eneco. De twee willen het groene karakter van Eneco behouden, laten ze in een persverklaring weten.

De gemeenten die eigenaar van Eneco zijn besloten vorig jaar dat ze van hun aandelen af wilden. In december werd besloten dat Eneco via een gecontroleerde veiling in de verkoop gaat.

Het verkoopproces gaat komend voorjaar van start. De verkoopwaarde van het Nederlandse energiebedrijf wordt op zo'n 3 miljard euro geschat.

Shell denkt dat het energiebedrijf goed bij zijn huidige energiestrategie aansluit. "De activiteiten van Eneco passen goed bij onze New Energies-activiteiten en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om uitstoot te verlagen en meer schonere energie te leveren", vertelt Maarten Wetselaar, hoofd van de afdeling Nieuwe Energie bij Shell.

"Zo vaak komt het niet voor dat in Nederland zich zo'n interessante investeringsmogelijkheid voordoet, dus het is logisch dat we enthousiast zijn over deze mogelijkheid", stelt Frank Roeters van Lennep, hoofd Investeringen bij PGGM in Het Financieele Dagblad.

Eneco is een van de drie grootste energiemaatschappijen van Nederland, met ongeveer twee miljoen klanten. In totaal zijn 53 gemeenten aandeelhouder van Eneco. Rotterdam is de grootste, gevolgd door Den Haag en Dordrecht met belangen van respectievelijk 16,55 procent en 9 procent.

Geïnteresseerde partijen willen in gesprek met aandeelhouders

In Het Financieele Dagblad zegt Shell te begrijpen dat aandeelhouders en werknemers met argusogen naar de mogelijke aankoop zullen kijken. Een deel van deze mensen wil namelijk dat het energiebedrijf in publieke handen blijft.

Zij zijn bang dat een overname door een grote private partij, gevolgen zou hebben voor het 'groene karakter' van Eneco. "Er wordt weleens gezegd: 'Jullie moeten een groener bedrijf worden'. Nou, hier zijn we", aldus Wetselaar in Het Financieele Dagblad. "We hopen dat het verwelkomd wordt."

