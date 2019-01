De industriële productie in de eurozone is in november met 1,7 procent gedaald ten opzichte van oktober, maakt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag bekend.

Jaar op jaar daalde de productie van industrieën in de eurozone met 3,3 procent. De productie ging in alle sectoren omlaag, de grootste daling was terug te vinden onder kapitaalgoederen en duurzame consumentengoederen.

De daling van de industriële productie leidt bij economen tot twijfels over de economische groei in de eurozone. "Als de bbp-groei niet toeneemt ten opzichte van de 0,2 procent groei in het derde kwartaal, wordt het moeilijk om de voorspelde groei van 1,7 procent te halen voor 2018", stelt ING-analist Bert Colijn.

In de gehele Europese Unie nam de industriële productie met 1,3 procent af, na een stijging van 0,1 procent in de voorgaande maand.