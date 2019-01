De Chinese minister van Handel heeft zondag in een interview met staatsmedia gezegd dat het vaker mogelijk moet worden voor buitenlandse bedrijven om volledig eigenaar te worden van Chinese ondernemingen. Ook wil het land de regels rond buitenlandse investeringen verder herzien.

Naast de mogelijkheid voor buitenlandse organisaties om volledig eigenaar te worden van Chinese bedrijven, wil minister Zhong Shan vooral dat buitenlandse bedrijven meer directe investeringen gaan doen in China.

Hij wil daarom zo snel mogelijk nieuwe wetgeving rond investeringen introduceren. Ook moeten klachtenprocedures voor buitenlandse investeerders volgens de minister worden herzien en moeten ondernemingen ook meer aangemoedigd worden om te investeren in bedrijven in het midden en westen van China.

Momenteel mogen buitenlandse bedrijven alleen in bepaalde sectoren investeren. Zo moedigt China buitenlandse investeringen in de maakindustrie of in de hightechsector aan, maar is het voor buitenlandse partijen lastig om directe investeringen te doen in bijvoorbeeld de telecom- of energiesector.

China heeft in de afgelopen maanden al vaker gezegd dat het land zich meer open wil stellen voor buitenlandse investeringen. Het land wil de stilgevallen economie zo een extra impuls geven. De economische groei in China zwakte de afgelopen tijd af onder invloed van een zwakke binnenlandse vraag en de handelsbelemmeringen met de Verenigde Staten.

Afgelopen week spraken vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China met elkaar over de moeilijke handelsrelaties. Volgens de Chinese minister van Handel verlopen de gesprekken tussen beide landen goed.