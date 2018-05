Claranet ziet af van overname Via.Networks

De beide ondernemingen lieten dinsdag weten dat Claranet zich beroept op bepaalde gebeurtenissen op basis waarvan het zich kan terugtrekken uit de onderhandelingen. Via.Networks houdt Claranet nog steeds aan de afspraken. Op dit moment proberen de beide partijen een oplossing voor de onenigheid te vinden.

In april kwamen de twee partijen overeen dat Claranet de activiteiten van Via.Networks zou overnemen voor 26,5 tot 27 miljoen dollar in contanten. Daartoe werd een intentieverklaring getekend. Acute liquiditeitsproblemen van Via.Networks zouden daarmee moeten worden opgelost. Vorige maand werd bekend dat Via.Networks zijn activiteiten in Nederland, Portugal en de Verenigde Staten al aan Claranet heeft overgedaan.

R. Walsh, bestuursvoorzitter van Via.Networks, laat weten dat zijn bedrijf met andere partijen in gesprek is, terwijl er met Claranet gesproken wordt over het probleem. "Er is echter geen zekerheid dat we succesvol zullen zijn in het vinden van een alternatieve transactie waarmee we onze liquiditeitsproblemen te lijf kunnen gaan", aldus de topman in een schriftelijke verklaring.