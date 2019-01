Zimbabwe gaat dit jaar een nieuwe munteenheid invoeren, heeft de Zimbabwaanse minister van Financiën zaterdag aangekondigd. Door een tekort aan Amerikaanse dollars is het financiële stelsel in het land in ernstige problemen geraakt.

Omdat er onvoldoende geld is als onderpand voor de 10 miljard Amerikaanse dollar die elektronisch op de bank staat, vragen steeds meer bedrijven om contante betalingen.

De Zimbabwaanse dollar maakte in 2009 na een periode van hyperinflatie plaats voor de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Zuid-Afrikaanse rand.

In 2008 bereikte de Zimbabwaanse munteenheid een jaar eerder zelfs een inflatie 500 miljard procent. In het land waren bankbiljetten van 100 miljard dollar en 100 biljoen (100.000.000.000.000) in omloop.

Hoe de nieuwe munteenheid gaat heten, is nog niet bekend.