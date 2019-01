De onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten liggen sinds eind 2016 stil. Het lijkt op het moment ook niet waarschijnlijk dat deze opnieuw opgestart worden, schrijft minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag in een Kamerbrief.

De Amerikaanse president Donald Trump is fel tegenstander van TTIP, oftewel het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Over het verdrag werd sinds juni 2013 onderhandeld.

Eind 2016 werd duidelijk dat de EU en de VS het niet met elkaar eens zouden worden over TTIP. Er zijn sinds die tijd ook geen nieuwe toenaderingspogingen geweest.

"De ambities tussen de twee partijen liggen te ver uit elkaar", schrijft minister Kaag in een update over TTIP. Wel ziet het kabinet nog altijd de voordelen van een "ambitieus en gebalanceerd handelsakkoord tussen de EU en de VS".

De VS heeft het afgelopen half jaar verschillende maatregelen genomen die de handelsrelatie met de EU hebben geschaad, zoals de importtarieven op staal en aluminium. Desondanks blijft het kabinet graag samenwerken met de VS, aldus de minister.

Nieuwe fase van de onderlinge handelsrelatie

Ondertussen wordt er wel gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw, beperkt handelsakkoord met de VS. Vorig jaar juli hebben Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker afgesproken "om een nieuwe fase van de onderlinge handelsrelatie in te luiden".

In een werkgroep onder leiding van eurocommissaris Cecilia Malmström en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer is onder andere onderzocht of de EU en de VS kunnen samenwerken op het gebied van regelgeving.

Het was de bedoeling dat met TTIP bestaande handelsbelemmeringen (gedeeltelijk) zouden worden weggenomen en dat import- en exporttarieven zouden verdwijnen of worden verlaagd.

Er was ook veel kritiek op de plannen. Zo werd onder meer gevreesd dat de voedselveiligheid in Europa in het geding zou komen en dat het sociale stelsel voor werknemers onder druk zou komen te staan.