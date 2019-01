Het zorgbedrijf Nationale Bedrijvencheck (NBC) van voormalig bankier Dirk Scheringa moet 133.200,12 euro aan openstaande facturen en bijkomende kosten betalen, bepaalde de rechtbank in Alkmaar vorige maand.

Telemarketingbedrijf Convins spande een rechtszaak aan tegen NBC, wegens niet-betaalde facturen van meer dan een ton.

Het telemarketingbedrijf verbond in opdracht van NBC potentiële klanten met het bedrijf. Volgens NBC waren de 'leads' niet bruikbaar. De rechter stelde dat NBC de facturen, plus alle bijkomende kosten, alsnog moet betalen.

Scheringa was in 2017 behalve aandeelhouder ook bestuurder van NBC. Het zorgbedrijf, dat in opdracht gezondheidschecks bij werknemers doet, raakte in 2017 al in opspraak. Het liet werknemers de gezondheidschecks zelf als huisartsenzorg declareren bij hun zorgverzekering, terwijl dat niet is toegestaan.