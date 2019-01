De Zwitserse producent van luxegoederen Richemont heeft in de belangrijke feestdagenperiode last gehad van de protesten door 'Gele Hesjes'.

Het bedrijf zag zich door de onrust die de protesten veroorzaakten genoodzaakt meerdere dagen de deuren van winkels in Parijs te sluiten.

In de Franse hoofdstad doet het moederbedrijf van onder meer juwelen- en horlogemaker Cartier doorgaans goede zaken, geholpen door de vele toeristen die de stad bezoeken.

De verkopen in Europa vielen al met al lager uit. Ook in het Midden-Oosten was sprake van krimp. Verder zat de relatief dure Hongkongse dollar verkopen aldaar in de weg. In China deed het bedrijf overigens wel goede zaken met dubbelcijferige groei.

Over de gehele linie haalde Richemont in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 3,9 miljard euro. Dat betekende een kwart meer dan een jaar eerder, ook geholpen door overnames van YNAP en Watchfinder. Exclusief dat effect was er sprake van een omzetgroei van 6 procent.