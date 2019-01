Afgelopen jaar zijn 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet gegaan. Dat is het laagste aantal van deze eeuw, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen met 8.376. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af, aldus het statistiekbureau.

Het aantal faillissementen bereikte in september vorig jaar het laagste niveau sinds 2001. Daarna is het aantal faillissementen echter drie maanden op rij gestegen.

Ten opzichte van 2013 is het aantal faillissementen met ruim 62 procent afgenomen. Dit gaat samen met de economisch groei van de afgelopen vijf jaar in Nederland, zo ziet het CBS.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 687. In de groothandel gingen 320 bedrijven op de fles, in de detailhandel 304 en in de autohandel 63. Verder is ook het aantal faillissementen in de financiële dienstverlening sterk afgenomen.