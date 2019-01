Oostenrijk gaat een belasting van 3 procent heffen over de online winsten van grote internetbedrijven als Google en Facebook, dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz donderdag bekendgemaakt.

Bedrijven met een omzet hoger dan 750 miljoen euro moeten die belasting betalen, stelt Kurz. Hij noemt hierbij naast Google en Facebook, ook internetgigant Amazon.

Oostenrijk volgt met de belasting de voetsporen van Frankrijk. Dat land heft sinds 1 januari al een soortgelijke belasting. De EU-lidstaten hebben het heft in eigen handen genomen, omdat Brussel maar geen voortgang boekt met onderhandelingen over een zogenoemde digitaks.

In december stemde het Europees Parlement nog in met een dergelijke belasting, maar in de Raad van Ministers lijkt er echter geen unanieme steun voor te zijn. Deze unanieme steun is echter wel nodig om de belasting te kunnen invoeren. Onder meer Ierland ligt dwars bij de onderhandelingen. In dit land zijn veel techbedrijven gevestigd.

Techbedrijven betalen nu alleen belasting in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Om die reden kiezen de grote spelers vaak voor landen waar het belastingklimaat optimaal is.