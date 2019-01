De Antonius Zorggroep neemt de ziekenhuiszorg in de gemeente Noordoostpolder definitief over. De curatoren van de bankroete MC IJsselmeerziekenhuizen, de gemeente Noordoostpolder en de zorggroep zijn dat overeengekomen, laten ze donderdag weten.

De Antonius Zorggroep bestuurt het Antonius Ziekenhuis met locaties in Sneek en in Emmeloord. Om de patiënten in de nieuwe situatie ook op langere termijn goed te kunnen opvangen, zal de groep extra ruimtes huren in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord. De gemeente Noordoostpolder zal dit zorgcentrum aankopen.

"Door het gebouw in eigendom te hebben, kan de gemeente meer regie voeren op het zorgaanbod in Noordoostpolder. We willen een goede zorgketen, dat wil zeggen een goede samenwerking tussen de verschillende vormen van zorg zoals de ziekenhuiszorg, huisartsen en thuis- en revalidatiezorg", zegt wethouder Marian Uitdewilligen van de gemeente Noordoostpolder.

MC IJsselmeerziekenhuizen ging eind vorig jaar samen met het MC Slotervaartziekenhuis uit Amsterdam failliet.

Patiënten die een afspraak hadden bij een IJsselmeerziekenhuis in Emmeloord of Urk hoeven geen nieuwe verwijzing van hun huisarts te vragen als ze hun afspraak omzetten in een afspraak in het Antonius Ziekenhuis.