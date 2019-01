De Europese Commissie opent een onderzoek naar de belastingafspraken die schoenfabrikant Nike heeft gemaakt met de Nederlandse belastingdienst. De Commissie wil weten of de Europese regels voor staatssteun zijn geschonden en het concern zo een oneerlijk voordeel heeft gekregen ten opzichte van concurrenten.

Dit meldt de Europese Commissie donderdag. Het gaat specifiek om de belastingdeals van Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV.

In dit geval worden de Europese verkopen van Nike geregistreerd in Nederland. Vervolgens betaalt Nike belasting aan de Nederlandse fiscus op basis van de verkopen, maar betalen de Nederlandse bv's een flink bedrag aan royalty's aan ondernemingen buiten Nederland. Over die royalty's wordt vervolgens in een ander land geen belasting betaald.

Deze opzet is tussen 2006 en 2015 door Nike afgesproken met de Nederlandse fiscus.

De Commissie merkt op de Nederlandse ondernemingen van Nike wel heel veel betalen aan royalty's. Verder zijn de bedrijven waar royalty's aan betaald wordt lege holdings. Ze hebben namelijk geen werknemers en voeren geen economische activiteit uit.

Complexe structuren om belastbare winst te verminderen

Eurocommissaris Margrethe Vestager: "Lidstaten zouden niet moeten toestaan dat ondernemingen complexe structuren opzetten om hun belastbare winst buitensporig te verminderen en ze zo een oneerlijk voordeel te geven ten opzichte van hun concurrenten."

Het Nederlandse ministerie van Financiën zegt in een reactie aan NU.nl dat de rulings, de belastingafspraken, niet worden uitgegeven als het motief alleen is om Nederlandse of buitenlandse belasting te besparen. Ook wordt benadrukt dat er nog geen oordeel is van de Europese Commissie.

Het kabinet heeft een plan om vanaf 2021 een bronbelasting te gaan heffen op de geldstroom van 22 miljard euro die Nederland uitstroomt naar landen met een lage belasting.