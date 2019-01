Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is van plan om het ziekenhuis HMC Bronovo eind 2021 of begin 2022 te sluiten, meldt het lokale weekblad Den Haag Centraal op basis van een geheim rapport. Het is naar verluidt niet realistisch om drie ziekenhuizen open te houden.

De meeste functies van Bronovo zouden verplaatst worden naar HMC Westeinde. Ook HMC Antoniushove in Leidschendam blijft bestaan. Er zouden geen gedwongen ontslagen hoeven vallen.

Het bestuur heeft nog geen officiële beslissing genomen, schrijft Den Haag Centraal donderdag. Op 24 januari zou het concern zelf naar buiten komen met nieuws over de situatie.

HMC zelf geeft geen commentaar.

Eind vorig jaar meldde HMC dat het de mogelijkheden verkent om de zorg "haalbaar en betaalbaar te houden", zonder op details in te gaan. Het zorgbedrijf heeft te maken met landelijke ontwikkelingen, zoals personeelsschaarste, druk op de zorgkosten en een afgesproken groei van 0 procent voor ziekenhuizen.

Twee ziekenhuizen is het voordeligst

Het AD schreef eerder al dat werd overwogen om twee ziekenhuizen, HMC Bronovo en HMC Antoniushove, te sluiten.

Volgens het rapport dat Den Haag Centraal aanhaalt is een model waarin één ziekenhuis gesloten wordt het voordeligst. De investeringen zijn in dit plan wel hoger, maar de exploitatie is dan wel goedkoper. Ook kan het concern de grond, die een waarde van 30 miljoen euro zou hebben, dan verkopen.

Vakbond maakt zich geen zorgen

Vakbond CNV Zorg & Welzijn maakt zich geen zorgen over een eventuele sluiting van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Volgens vakbondsbestuurder Joost Veldt zou dat zonder gedwongen ontslagen kunnen omdat er een doorlopend sociaal plan is. Daarbij komt de zorg niet in gevaar omdat er voldoende ziekenhuizen in de regio zijn.

"Er zijn serieuze plannen om het Bronovo te sluiten, maar wij zijn nog niet formeel geïnformeerd. We willen op korte termijn opheldering van de directie, want dit geeft wel een hoop onrust", aldus Veldt.