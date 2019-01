De tijdelijke locatie van het onlangs naar Amsterdam verhuisde Europese medicijnagentschap EMA is klaar voor gebruik. Woensdag werd het tijdelijke onderkomen van het agentschap geopend door minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

De tijdelijke locatie in Amsterdam-West heeft 11 verdiepingen en beschikt over ongeveer 850 werkplekken. In november van dit jaar wordt de nieuwbouw aan de Zuidas naar verwachting opgeleverd.

"Het is cruciaal voor miljoenen patiënten in Europa dat het EMA ongestoord zijn werk kan doen om de veiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen te bewaken. Daarom zijn we ook trots dat het EMA zich heeft gevestigd in Nederland", stelde minister Bruins bij de opening.

Het medicijnagentschap bevestigde in februari vorig jaar van Londen naar Amsterdam te verhuizen, vanwege het Britse vertrek uit de Europese Unie.