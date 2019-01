De Nederlandse werkloosheid is met 3,5 procent de op twee na laagste van de hele Europese Unie. Alleen Tsjechië (1,9 procent) en Duitsland (3,3 procent) hebben een lagere werkloosheid.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat. In de vorige cijfers, die van oktober, stond Nederland nog op de vijfde plaats.

In de hele eurozone was het seizoensgecorrigeerde werkloosheidspercentage 7,9 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan een maand eerder en 1,8 procentpunt lager dan in november 2017. Het is het laagste werkloosheidpercentage sinds oktober 2008.

De werkloosheid in de gehele Europese Unie, dus inclusief landen buiten de eurozone, ligt iets lager op 6,7 procent in november 2018. Een jaar eerder lag dat nog op 7,3 procent.

Door de lage werkloosheid is het waarschijnlijk dat de lonen blijven doorstijgen, schrijft ING-analist Bert Colijn. Dat is voor bedrijven een steeds groter probleem, aldus Colijn. "Door de economische onzekerheid zijn bedrijven terughoudend in het doorberekenen van de hogere lonen in de prijzen. Daardoor zien ze hun marges verder krimpen."

Het is volgens Colijn bovendien de vraag hoelang het Europese herstel op de arbeidsmarkt kan doorzetten. "Het zou zeker kunnen dat de werkloosheid minder hard zal afnemen, doordat bedrijven minder bereid zijn om mensen aan te nemen."