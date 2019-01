De vraag naar zogenoemde 'regenboogvlaggen', het internationale symbool voor de lhbt-gemeenschap, is de afgelopen dagen flink toegenomen. Honderden scholen, gemeenten, bedrijven en kerken hebben zich gemeld bij de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC).

Directeur Robert-Jan Hageman heeft een bericht daarover van De Telegraaf woensdag bevestigd aan NU.nl.

De DVC is de grootste producent van vlaggen in Nederland en onder meer de officiële leverancier van regenboogvlaggen voor homobelangenorganisatie COC. In totaal produceert het bedrijf meer dan één miljoen vlaggen per jaar.

"Normaal krijgen we in deze periode nauwelijks aanvragen voor regenboogvlaggen", stelt Hageman. "De piek ligt duidelijk rond de Gay Pride en andere homo-evenementen in de zomer. Maar de afgelopen dagen zijn we overstroomd door aanvragen."

De vlaggen worden besteld door gemeenten, bedrijven, scholen en kerkgenootschappen. "Vooral dat laatste is opvallend", aldus de directeur, die een verband legt tussen de stijgende vraag naar regenboogvlaggen en de ondertekening van de zogenoemde Nashvilleverklaring door gereformeerde predikanten en politici.

​Veel politici, prominenten en gemeenten keren zich af van manifest

De Nashvilleverklaring werd in 2017 opgesteld in de Verenigde Staten, maar afgelopen zondag werd een Nederlandse vertaling gepubliceerd. In het omstreden document wordt betoogd dat homoseksualiteit iets is dat genezen kan worden en dat het huwelijk alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn.

Het manifest leidde tot veel ophef; talloze politici, prominenten en gemeenten hebben zich nadrukkelijk tegen de verklaring uitgesproken. Ook het kabinet heeft de suggestie dat lhbt'ers niet zichzelf zouden mogen zijn verworpen; minister Ingrid van Engelshoven sprak van "een stap terug in de tijd".