De handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten zijn afgerond, zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. De resultaten komen snel naar buiten, aldus zegsman Lu Kang.

Aan Amerikaanse kant werd positief gereageerd op de ontwikkelingen. "De onderhandelingen gaan prima", zei onderminister Ted McKinney van Landbouw. "Ze verlopen goed voor ons."

Het leek er juist op dat de landen nog niet uitgesproken waren en op woensdag door zouden gaan met het overleg. Een Amerikaanse regeringsmedewerker bracht dat in de nacht van dinsdag op woensdag naar buiten toen onduidelijk was of er nog verder onderhandeld zou worden.

Een Amerikaanse delegatie voerde sinds maandag in Peking overleg over de handelsvete tussen de VS en China. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC is op verschillende punten toenadering gevonden tussen de landen. Later deze maand zou op hoger niveau verder gepraat worden. Ook president Donald Trump liet op Twitter weten dat de gesprekken erg goed verlopen.

Op de beurzen waren beleggers hoopvol gestemd over de handelsgesprekken. De aandelenmarkten in Europa en New York zaten dinsdag behoorlijk in de lift.