Pinnacle, het vastgoedbedrijf van onder anderen prins Bernhard jr., neemt het Mediapark over voor een onbekend bedrag. Dat meldt de huidige eigenaar, Europa Capital, dinsdag.

Het Mediapark is het centrum van de Nederlandse mediasector en heeft een omvang van ruim 150.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte. Bijna alle ruimtes worden verhuurd aan televisiestudio's en omroepen als BNN/VARA, NOS, RTL en Talpa. Er werken zesduizend mensen.

Europa Capital wilde het Mediapark al meer dan twee jaar verkopen.

Met Pinnacle kwam prins Bernhard in 2017 en 2018 nog in het nieuws toen bleek dat het bedrijf bijna zeshonderd Nederlandse adressen bezat, waarvan 349 panden in Amsterdam.

Zo is de prins minderheidsaandeelhouder in een van de grootste vastgoedbezitters van de stad. Volgens Het Parool zou het bedrijf in strijd met Amsterdamse regels handelen.

Geen invloed op dagelijkse leiding

Prins Bernhard zelf heeft benadrukt minderheidsaandeelhouder te zijn in het vastgoedbedrijf en daarom geen invloed te hebben op de dagelijkse leiding.

Wethouder Wimar Jaeger van Economie, Media en Cultuur gaf aan blij te zijn dat er nu een einde is gekomen aan de onzekerheid rond de eigendom van het Mediapark en uit te kijken naar goede samenwerking met de nieuwe eigenaar.

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een toekomstvisie voor het Mediapark om zo de locatie een levendige campus voor digitale media te maken. "Het Mediapark moet een prettig nest worden voor nieuwe media", aldus Jaeger.

