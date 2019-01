De industriële productie van Duitsland is in november opnieuw gekrompen ten opzichte van een maand eerder, dit keer met 1,9 procent. Dat meldt het nationaal statistisch bureau Destatis dinsdag.

Een afname van de industrie kan een voorbode zijn van een algehele krimp van de economie.

Als de gehele economie in het vierde kwartaal een krimp laat zien, is er sprake van een economische recessie in het land. In het derde kwartaal liet de economie namelijk een afname van 0,2 procent zien. Als er twee kwartalen op rij sprake is van krimp, is er officieel een recessie aan de gang.

De laatste keer dat er economische teruggang te zien was in Duitsland, was gedurende twee kwartalen in 2012 en 2013 en in grotere mate ten tijde van de crisis van 2008 en 2009, schrijft persbureau Bloomberg.