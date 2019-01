De schade als gevolg van natuurrampen bedroeg vorig jaar omgerekend 140 miljard euro, meldt herverzekeraar Munich Re dinsdag.

Die schade lag aanzienlijk lager dan de 305 miljard euro van 2017, toen met name de Verenigde Staten werden geteisterd door een aantal zware orkanen.

De schade van vorig jaar werd vooral veroorzaakt door orkanen en tyfoons in de VS en Japan. Japan werd daarnaast getroffen door twee aardbevingen.

Ook in de VS waren er grote natuurbranden in het najaar. Bovendien waren er tsunami's in Indonesië. In totaal kwamen ongeveer 3.100 mensen om als gevolg van het natuurgeweld.

Camp Fire in Californië was 'duurste' natuurbrand

De 'duurste' natuurbrand, de zogeheten Camp Fire in Californië, leverde een schade van 16,5 miljard dollar (zo'n 14,4 miljard euro) op. Dergelijke natuurbranden komen volgens Munich Re steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Daarom moeten er volgens de herverzekeraar regels komen voor de bouw en het gebruik van land.

De Europese natuurramp die de grootste schadepost opleverde was de lange droogtegolf. Die kostte verzekeraars 3,2 miljard euro.

Munich Re raadt verzekeraars aan te kijken of hun modellen voor de risico's van met name branden nog kloppen. Van de schade van vorig jaar was ongeveer de helft verzekerd.