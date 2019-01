De consumentenprijzen waren vorig jaar gemiddeld 1,7 procent hoger dan in 2017. Dat is de grootste stijging van de consumentenprijzen na 2013, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Destijds stegen de consumentenprijzen sterker vanwege bijvoorbeeld de verhoging van het hoge btw-tarief naar 21 procent.

De grotere stijging van de consumentenprijzen is nu vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas. Elektriciteit was vorig jaar gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2017, terwijl de prijs van gas 7,5 procent hoger uitkwam.

Ook producten voor persoonlijke verzorging waren flink duurder, net als bepaalde verzekeringen, zoals die voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De prijsstijging van voeding was daarentegen minder groot en dat drukte de stijging van de consumentenprijzen.

De sterkste prijsdaling was vorig jaar te zien bij abonnementen voor mobiele telefonie. Ook mobiele telefoons en beeld- en geluidsapparatuur werden goedkoper.

Stijging cao-lonen groter dan die van consumentenprijzen

De cao-lonen lieten met een plus van 2,1 procent de grootste stijging na 2009 zien. Bovendien was de stijging daarmee groter dan die van de consumentenprijzen. Consumentengoederen en -diensten in december waren net als in november 2 procent duurder dan een jaar eerder, aldus het CBS.

De consumentenprijsindex is een belangrijke indicator van inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft de prijsontwikkeling weer van een pakket goederen en diensten, zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook industriële producten, aandelen en grondstoffen veranderen van prijs.