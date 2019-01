President van de Wereldbank Jim Yong Kim treedt per februari 2019 af, kondigt het instituut maandag aan. Kim beëindigt zijn termijn hiermee vroegtijdig.

Hij was in 2016 nog benoemd voor een periode van vijf jaar, die officieel pas in 2022 zou aflopen.

De Wereldbank, het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking ter wereld, brengt verder geen details naar buiten over de reden voor Kims aftreden. De huidige CEO, Kristalina Georgieva, wordt in februari interim-president, tot er een nieuwe president wordt benoemd.

Die opvolger wordt traditioneel gekozen uit een selectie door de Amerikaanse regering. Kim was door de toenmalige president Barack Obama voorgedragen.

Kim staat bekend om zijn beleid op het gebied van duurzaamheid. De Wereldbank-president staat dan ook op gespannen voet met president Donald Trump vanwege diens klimaatbeleid.

Meteen een nieuwe baan voor Kim

Kim begint direct na zijn aftreden aan een nieuwe baan. Hij gaat aan het werk bij een investeringsfonds dat de infrastructuur in ontwikkelingslanden verbetert.

De huidige Wereldbank-president werd in 2012 benoemd als twaalfde persoon in deze functie. De Amerikaanse arts van Zuid-Koreaanse afkomst volgde destijds Robert Zoelick op. Kim was de eerste president van de organisatie die geen achtergrond in de politiek of de financiële wereld had.

De Wereldbank, met het hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht. Dit gebeurde tegelijk met de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Tegenwoordig probeert de Wereldbank wereldwijd mensen uit de armoede te tillen door het verstrekken van kredieten en expertise.

