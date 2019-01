Tesla is maandag officieel begonnen met de bouw van zijn Chinese Gigafactory in Shanghai, meldt topman Elon Musk op Twitter. Hij was aanwezig bij de ceremonie.

Het is de bedoeling dat hier later dit jaar de eerste wagens van de band rollen, liet Musk eerder al weten op Twitter. De fabriek wordt de eerste autofabriek in China die volledig in handen is van een buitenlands bedrijf.

De Gigafactory, waarmee circa 2 miljard dollar (1,75 miljard euro) aan investeringen is gemoeid, is tevens de eerste van Tesla in China.

De maker van elektrische auto's wil er in eerste instantie auto's van de types Model 3 en Model Y gaan maken. De jaarlijkse capaciteit van de fabriek bedraagt 250.000 voertuigen.

Tesla streeft ernaar zijn positie te versterken op de Chinese markt, de grootste automarkt ter wereld.

Geraakt door Chinese importheffingen

De verkopen van Tesla-voertuigen in China zijn de afgelopen tijd geraakt door de importheffingen die China als gevolg van de handelsoorlog heeft ingesteld voor Amerikaanse producten.

Tesla betaalde een importbelasting van 40 procent om voertuigen die in de Verenigde Staten werden geproduceerd naar China te verschepen. Het concern zag zich hierdoor ook genoodzaakt de prijzen voor de auto's ter verhogen.

Medio december trok China de extra importbelasting van 25 procent weer in na gesprekken met de Amerikaanse regering. Tesla kon hierna de prijzen ook weer verlagen.