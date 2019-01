De Britse chemiegigant Ineos staat op het punt om de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar te doen in de haven van Antwerpen. Het bedrijf was ook in gesprek Rotterdam. Dat meldt de Vlaamse krant De Tijd zaterdag.

Ineos plant een investering van 2,7 miljard euro in de Antwerpse haven, waar het concern al aanwezig is. Dit zou voor zo’n vijfhonderd banen zorgen. Er lopen nog gesprekken, maar de belangrijkste hordes zouden zijn genomen.

De chemiegigant gaat in Vlaanderen een kraker bouwen, dat ethaangas omzet in ethyleen. Dat is een belangrijke grondstof in de chemiesector. Ook wil het een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) bouwen. Die zet propaangas om in propyleen, een basisgrondstof van kunststoffen.

Volgens De Tijd zou de keus van Ineos uiteindelijk op Antwerpen zijn gevallen, omdat de meeste afnemers van de grondstoffen uit de nieuwe fabrieken zich in de Vlaamse haven bevinden.