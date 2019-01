Create2Fit, het moederbedrijf van webshops als Televisiewinkel.nl en Sneeuwkettingen.com, heeft faillissement aangevraagd. Dat bevestigt ondernemer Marc Koster, die het bedrijf samen met autocoureur Tom Coronel leidt, aan NU.nl.

Het bedrijf, dat 41 medewerkers telt, hoopt op een doorstart. Het is al een paar dagen onmogelijk om producten te bestellen op de sites van Create2Fit.

Create2Fit is de afgelopen jaren een aantal keer van eigenaar gewisseld. Het bedrijf werd in 2004 opgericht door Koster, later kwam Coronel erbij.

In 2009 werd een meerderheidsbelang verkocht aan Wehkamp, dat op haar beurt weer in handen van RFS Holland Holding kwam. In 2017 kocht Coronel het bedrijf naar eigen zeggen voor een euro weer terug van RFS, dat het bedrijf wilde liquideren. Het plan was destijds om het bedrijf in kleinere vorm weer op te bouwen.