Ryanair heeft in 2018 meer dan 139 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 8 procent. Daarmee toonde de passagiersgroei bij de Ierse prijsvechter de zwakste toename sinds 2015, mede als gevolg van de stakingen van het personeel.

In 2017 zag Ryanair het aantal passagiers nog met 10 procent groeien en in 2016 was dit 17 procent.

Ryanair kampte vorig jaar met een reeks stakingen van piloten en cabinepersoneel voor betere arbeidsvoorwaarden, onder wie werknemers van de maatschappij in Nederland.

In de cijfers over 2018 is ook de overgenomen Oostenrijkse maatschappij Laudamotion meegerekend.

De luchtvaartmaatschappij besloot vorig jaar de basis op Eindhoven te sluiten, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De rechter in Nederland oordeelde dat het concern zestien Nederlandse piloten niet mocht dwingen om een andere uitvalsbasis te zoeken en ook moest het concern de piloten in dienst houden.

In december besloot Ryanair alsnog bij UWV ontslag aan te vragen voor deze piloten.