Pensioenfonds ABP heeft meer verdiend aan de verkoop van de belangen in tabak en kernwapens dan verwacht. De verkoop van de aandelen heeft circa 4 miljard euro opgeleverd, zo meldt het fonds donderdag.

Toen ABP een jaar geleden bekendmaakte te stoppen met beleggingen in tabak en kernwapens was de portefeuille nog 3,3 miljard euro waard.

De ongeveer 4 miljard euro die de verkoop heeft opgebracht, is verspreid belegd over verschillende sectoren.

ABP heeft een jaar de tijd genomen om de belangen op een goed moment te verkopen. Zo was het pensioenfonds niet gedwongen om de aandelen tegen een ongunstige koers van de hand te doen.

'Prima verkoop'

"Wat we nu zien, is dat het een prima verkoop is geweest", zegt een woordvoerder. Eind november waren alle aandelen verkocht.

Daarna zette aandelenbeurzen wereldwijd een daling in. Zo is de AEX met ongeveer 7,5 procent gedaald in december.

ABP stopt met beleggingen in tabak- en kernwapenproducenten omdat deze producten niet gebruikt kunnen worden zonder schade aan te richten aan de gebruiker of anderen.

"Ten tweede is het niet mogelijk om met onze invloed als aandeelhouder daar verandering in aan te brengen", aldus ABP. "Ten derde zijn er geen belangrijke nadelige gevolgen als deze producten er niet meer zouden zijn." Ook haalt het fonds de wereldwijde verdragen aan die gericht zijn op het uitbannen van deze producten.