Het openbaar vervoer in Nederland is voor reizigers volgens cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat het duurste van de 28 EU-landen. Vervoersdiensten, waaronder ook taxi's en veerdiensten, zijn gemiddeld 32 procent duurder dan gemiddeld in de EU.

In België liggen de prijzen slechts 4 procent boven het Europees gemiddelde. In Luxemburg wordt het openbaar vervoer in 2020 zelfs helemaal gratis.

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft, zegt tegen RTL Nieuws dat de prijsverschillen zijn toe te schrijven aan de mate waarin het openbaar vervoer door de overheid wordt gesubsidieerd.

Van Wee verwijst naar België: "In België willen ze het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld ook door ervoor te zorgen dat iedereen een bushalte binnen een paar honderd meter heeft. Maar dat kost ook behoorlijk veel geld."

De nieuwszender rekende uit dat een trajectabonnement tussen Antwerpen en Gent 174 euro per maand kost, terwijl een trajectkaart tussen Amsterdam en Den Haag over een vergelijkbare afstand 371 euro per maand kost.