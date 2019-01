Zonnepaneeleigenaren hebben een goede opbrengst behaald in 2018. De opbrengst valt afhankelijk van de regio 10 tot 25 procent hoger uit vergeleken met een gemiddeld jaar.

Vooral in het oosten van Nederland hebben zonnepanelen meer opgebracht dan verwacht, melden onderzoekers van de Universiteit van Utrecht woensdag. Het landelijk gemiddelde ligt op een 18,9 procent hogere opbrengst.

Zij vergeleken de opbrengst in 2018 met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010.

Na de zomer was al duidelijk dat 2018 een recordjaar zou worden voor eigenaren van zonnepanelen. Ook in februari, mei en juni was het al erg zonnig. De extra opbrengst met een systeem van tien zonnepanelen kwam uit op ongeveer 100 euro.

Met zo'n systeem produceert een gemiddeld huishouden genoeg zonnestroom om zichzelf in te voorzien.

Vooral onder Nijmegen hogere opbrengst

"Met de zonnige weken in het laatste kwartaal, vooral in oktober, zien we nu een recordopbrengst", zegt Wilfried van Sark, hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit Utrecht.

Vooral in het gebied net onder Nijmegen bleek de opbrengst veel hoger dan gemiddeld te zijn. Volgens Van Sark komt dit mogelijk doordat daar relatief minder bewolking was.

Over het algemeen is de opbrengst van zonnepanelen in kuststreken vaak hoog, omdat daar meer zonuren zijn.