De schade aan woningen en auto's van tijdens de jaarwisseling is toegenomen van 10 miljoen euro naar 15 tot 20 miljoen euro, meldt het Verbond van Verzekeraars woensdag.

De schatting van het collectief van verzekeraars is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars vanaf Oudjaarsdag registreren en het incidentenoverzicht van Stichting Salvage.

"Er waren deze jaarwisseling meer incidenten, zoals autobranden en woningbranden", vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. "De trend gaat dus de verkeerde kant op en dat baart ons zorgen."

Weurding wijst onder meer op de weersomstandigheden op Oudjaarsavond, die gunstig waren voor het afsteken van vuurwerk. "Het was droog en niet erg koud. De ervaring leert dat men dan langer buiten blijft om vuurwerk af te steken", stelt de algemeen directeur.

Niet eerder ontving Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars hulp aan verzekerden biedt, zo veel meldingen rondom de jaarwisseling. "Dit toont aan dat er sprake was van een uitzonderlijke jaarwisseling", stelt Weurding.

Schade van vonkenregen in Scheveningen nog niet bekend

De omvang van de schade door de vonkenregen in Scheveningen is nog niet bekend. Het is nog te vroeg voor verzekeraars om een totaalbeeld te schetsen.

"Het gaat daar voornamelijk om veel kleine schades en enkele woningbranden", legt Weurding uit. Het Verbond van Verzekeraars adviseert gedupeerden contact op te nemen met hun verzekeraar.

"Onze prioriteit is het helpen van de gedupeerden", aldus de algemeen directeur. "Het is niet uit te sluiten dat uiteindelijk de rekening bij verantwoordelijken terechtkomt, maar daarvoor wachten we nader onderzoek af."