De Aziatische luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways heeft een blunder begaan met de ticketprijzen voor enkele internationale reizen. Het concern rekende een fractie van de prijs voor vliegreizen tussen Vietnam en Noord-Amerika.

Zo kostte ticket om in augustus van Da Nang naar New York en weer terug te reizen in business class de afgelopen dagen zo'n 675 dollar (590 euro). Om dezelfde reis in juli of in september te maken moet maar liefst 16.000 dollar (14.000 euro) worden neergelegd.

Reisblogger Gary Leff ontdekte de fout toen hij zag dat vluchten van Hanoi naar Vancouver in business en first class voor minder dan 1.000 dollar (875 euro) gingen.

Inmiddels zijn de betreffende vluchten niet meer te boeken via de website. Tegen persbureau Bloomberg verklaart een woordvoerder van Cathay Pacific Airways op de hoogte te zijn van het probleem. Het concern gaat de verkochte reizen wel uivoeren.

Lekken van privégegevens

Eerder hield het concern een uitverkoop waarbij retourtickets naar Los Angeles werden verkocht vanaf 2.940 dollar (2.573 euro), maar die eindigde op 31 december.

Cathay werd vorig jaar eerder in de verlegenheid gebracht na het lekken van de privégegevens van 9,4 miljoen klanten. Zo zouden 860.000 paspoortnummers en 245.000 identiteitskaarten zijn gelekt, hoewel volgens het bedrijf er geen aanwijzingen waren voor misbruik van de gegevens.

Ook kwam enkele maanden geleden het opmerkelijke bericht dat Cathay de eigen naam op een vliegtuig verkeerd had gespeld.