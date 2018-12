Voor het eerst sinds 2011 boekt de AEX een jaarverlies. Ook in de rest van Europa zijn beurzen gedaald vergeleken met begin dit jaar.

De AEX begon het jaar op 558,16 punten en daalde vervolgens naar 487,88 punten, een daling van ruim 12 procent. Het verlies werd gerealiseerd in de tweede helft van 2018. Het hoogtepunt werd genoteerd op 576,24 punten op 23 juli.

De MidKap-index van middelgrote bedrijven daalde met 21 procent van januari tot eind december. De index voor kleinere fondsen, de AScX-index, verloor ongeveer 19 procent.

Ook in de rest van Europa verloren aandelenbeurzen dit jaar. De DAX-index in Duitsland, de Franse CAC 40 en de FTSE 100 in Londen boekten jaarverliezen van respectievelijk 18 procent, 10 procent en 12 procent.

Deze maandag waren de beurzen in Amsterdam, Parijs en Londen een halve dag open. Frankfurt bleef dicht.

Flinke rally afgelopen dagen

In de Verenigde Staten maken de aandelenmarkten met nog een handelsdag te gaan zelfs het slechtste jaar door sinds 2008. De Dow Jones, de Nasdaq en de S&P 500 op verliezen van 6 procent tot bijna 8 procent dit jaar. En dit is nog inclusief een flinke rally in de laatste dagen van het jaar.

Veel handelaren wijzen naar de risico's van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar ook het beleid van de Amerikaanse centrale bank om de rente te verhogen. Een hogere rente betekent dat geld lenen duurder wordt. Investeren wordt zo minder interessant voor consumenten en bedrijven.

Centrale banken verhogen dan ook de rente wanneer een economie goed draait en de inflatie boven de doelstelling dreigt uit te komen.

De Federal Reserve heeft onlangs de rente nog eens verhoogd en zei toen voor 2019 nog twee verhogingen te verwachten. Maar sommige beleggers vrezen dat de Fed te optimistisch is over de huidige groeiverwachtingen.