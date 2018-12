Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) gaat reorganiseren, schrijft het AD zaterdag. Hierbij wordt serieus overwogen om twee locaties, HMC Bronovo en HMC Antoniushoeve, te sluiten.

De reorganisatie is nodig om de zorg in Den Haag en Haaglanden "in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden", schrijft het HMC in een persbericht.

Het ziekenhuis wil met de reorganisatie inspelen op de veranderingen in de zorg, zoals schaarste aan zorgpersoneel en de stijgende zorgkosten.

De directie gaat de komende weken in gesprek met onder meer verzekeraars, vertegenwoordigers van patiënten en medewerkers. In januari zal het HMC de knoop doorhakken over de mogelijke sluiting van de ziekenhuizen.

Volgens het AD wordt een gecontroleerde afbouw van HMC Bronovo en HMC Antoniushove serieus overwogen. In dat geval houdt het HMC maar een van de drie ziekenhuizen over: HMC Westeinde.

Geen acute financiële nood

De Inspectie Gezondheidszorg stelt in het AD dat er geen acuut financieel probleem is bij de ziekenhuizen. Volgens de inspectie staat het HMC niet op omvallen.

Eerder dit jaar gingen het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet, nadat zij in acute financiële problemen kwamen.