Om belastingontwijking tegen te gaan heeft het ministerie van Financiën vrijdag een lijst met 21 laagbelastende landen naar buiten gebracht. Tegen bedrijven uit deze landen worden maatregelen ingesteld.

Vijf landen staan ook op de zwarte lijst van Europa, te weten Amerikaans-Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago.

Voor Nederland ging de Europese lijst niet ver genoeg. Ter aanvulling heeft het ministerie van Financiën nog eens zestien landen zonder winstbelasting, of met een tarief onder de 9 procent, aangemerkt als laagbelastend.

Het gaat om de landen Anguilla, Bahama's, Bahrein, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten.

Maatregelen tegen belastingontwijking

Er worden drie maatregelen genomen tegen deze landen. Zo wil het kabinet met de aanvullende CFC-maatregel, die per 1 januari 2019 ingaat, voorkomen dat bedrijven belastingbetaling ontwijken door de mobiele activa te verschuiven naar een laagbelastend land.

Ook komt er een conditionele bronbelasting op rente en royalty's per 1 januari 2021. Bedrijven die zijn gevestigd in landen op de zwarte lijst betalen vanaf dan 20,5 procent belasting over de rente en royalty's uit Nederland.

Tot slot zal de Belastingdienst geen 'ruling' meer afgeven over transacties met bedrijven die gevestigd zijn in een land uit de zwarte lijst. Hiermee krijgen internationaal opererende ondernemingen van tevoren zekerheid over de belastingheffing.