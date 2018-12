Schiphol en de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam hebben hun drukste zomer ooit achter de rug, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Schiphol zag in het derde kwartaal bijna twintig miljoen passagiers aankomen en vertrekken, dik 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, berekende het CBS.

In de maand augustus vlogen er voor het eerst meer dan 6,8 miljoen passagiers via deze luchthaven. De drukste dag was 10 augustus. Op die vrijdag deden in totaal 269.000 vliegtuigpassagiers Schiphol aan.

Ook in Eindhoven en Rotterdam was het nog nooit zo druk. Eindhoven Airport verwerkte bijna 1,9 miljoen passagiers, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder. Vanaf Rotterdam The Hague Airport vlogen 686.000 mensen, wat neerkomt op een groei van bijna 19 procent.

Vliegveld Maastricht kent relatief grootste groei van passagiers

Het aantal passagiers dat via Maastricht Aachen Airport vloog nam naar verhouding het meest toe van alle Nederlandse luchthavens. Sinds mei van dit jaar is het aantal vliegbestemmingen op Maastricht flink uitgebreid. Mede hierdoor verdubbelde het aantal reizigers in het derde kwartaal tot 135.000.

Voor Groningen Eelde noteerde het CBS verder een kleine 17 procent groei, met in totaal 79.000 reizigers.

De hoeveelheid verwerkte vracht op de Nederlandse luchthavens liep in het derde kwartaal wel een kleine 2 procent terug, tot dik 459.000 ton. Volgens het statistiekbureau was er vooral minder luchtvracht van en naar Azië en andere Europese landen. De aan- en afvoer van en naar Afrika groeide wel sterk. Ook de hoeveelheid goederen tussen Amerika en Nederland zat in de lift.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!