Erkki Liikanen, voormalig voorzitter van de Finse centrale bank, is de meest waarschijnlijke kandidaat om Mario Draghi op te volgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zeggen economen in een rondvraag van The Financial Times.

Het vertrek van Draghi staat gepland voor oktober volgend jaar. Hij was acht jaar lang de topman van de ECB en speelde volgens kenners een belangrijke rol bij het redden van de eurozone.

De Britse zakenkrant peilde de meningen van 25 economen over zijn mogelijke opvolgers. Liikanen was niet de favoriete kandidaat: zeven van de ondervraagden noemden de Fransman Benoît Coeré, een van de huidige leden van de Raad van Bestuur van de ECB, als best mogelijke opvolger. Maar een van de respondenten denkt echter dat Coeré kans maakt. Acht van de economen menen dat Liikanen de beste papieren heeft. Drie van hen zouden de Fin ook het liefst in de functie zien.

Liikanen werkte tot medio dit jaar bij de Finse centrale bank. Hij was lang lid van de raad van bestuur van de ECB en speelde een belangrijke rol in een commissie die Brussel adviseerde over hervormingen in de bankensector na de economische crisis.

De kandidaat die volgens de economen de beste kans maakt na Liikanen is François Villeroy de Galhau, het huidige hoofd van de Franse centrale bank.