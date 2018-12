Het aantal topbestuurders bij de vijfhonderd grootste ondernemingen is flink toegenomen in de laatste vijf jaar, meldt radiozender BNR donderdag. Raden van bestuur en commissarissen zijn groter geworden.

Het aantal bestuurders bij de vijfhonderd grootste bedrijven is gestegen van 1584 in 2013 naar 1737 in 2017, een toename van 9,7 procent. Het aantal commissarissen steeg met 30 procent in die tijd.

Stefan Peij, directeur en oprichter van Governance University, vertelt aan de radiozender dat er vóór 2013 juist een krimp was bij de raden van bestuur. Volgens hem lag toen de nadruk op het verdienen van geld en was er alleen behoefte aan een financieel directeur naast de algemeen directeur.

"Dat ging in 2013 juist precies de andere kant op bij raden van bestuur omdat er meer kennis en expertise in bedrijven is om de concurrentie aan te kunnen", zegt Peij. Voor veel bedrijven is de markt een stuk complexer geworden. Ze concurreren nu met bedrijven die een paar jaar geleden eigenlijk geen rol van betekenis speelden."

Bij raden van commissarissen is de groei vooral te danken aan veranderingen aan regelgeving. Eerder konden commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor beleid. Door nieuwe regels kan dat niet meer zomaar.