De groei van de wereldeconomie vertraagt in 2019, meldt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag. Na 2019 zal de groei stabiliseren, voorspelt de centrale bank.

"Vooruitkijkend verwachten we dat de economische activiteit in 2019 zal afnemen en daarna zal stabiliseren", schrijft de ECB in een bulletin.

De grootste reden voor de vertraging van de wereldeconomie is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast schrijft de ECB dat bedrijven en landen die in dollars leenden meer gaan betalen.

Eerder dit jaar verlaagde de centrale bank de groeiverwachting voor de eurozone voor dit jaar en volgend jaar.

De ECB ging ook nog in op de beslissing om te stoppen met het opkoopprogramma van staatsobligaties ter waarde van 2,6 biljoen euro. De centrale bank schrijft in het bulletin dat ze het geld dat ze uit de staatsobligaties ontvangen weer in de Europese economie investeren.