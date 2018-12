De AEX-index is donderdag 1,2 procent hoger de handelsdag gestart nadat aandelenbeurzen in de Verenigde Staten en Japan met nieuwe recordniveaus waren gestegen.

In de rest van Europa waren beleggers voorzichtiger. Zo was de DAX-index in Frankfurt bijna onveranderd. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC-index stegen respectievelijk 0,2 procent en 1,1 procent.

Beurzen op Wall Street maakten woensdag een enorme rally door nadat de afgelopen weken juist mineur was op de Amerikaanse beurzen. De Dow Jones-index en S&P 500 stegen maar liefst 5 procent en de Nasdaq eindigde bijna 6 procent in de plus.

Sinds 2015 zijn de Amerikaanse beurzen niet zo hard gestegen op één dag en nog nooit steeg de Dow Jones-index met zo veel punten. De Nikkei-index steeg vervolgens met bijna 4 procent op het hernieuwde optimisme.