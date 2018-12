Het Amerikaanse ministerie van Handel schort publicaties over economische cijfers voorlopig op vanwege de shutdown van de overheid. Tot er een nieuwe begroting is, zullen geen macro-economische berichten naar buiten worden gebracht, aldus het ministerie.

Deze week zouden cijfers naar buiten komen over de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten, de goederenhandel en de groothandelsvoorraden. Tot andere publicaties van het ministerie behoort bijvoorbeeld informatie over de economische groei, de winkelverkopen en de consumentenbestedingen in de VS.

Het Congres en het Witte Huis bereikten vrijdag geen overeenstemming over een nieuwe begroting. De Amerikaanse president Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur met Mexico. De Democraten weigeren daarmee in te stemmen. Vanwege de shutdown zijn honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd en krijgen zij geen salaris.

De zogeheten shutdown duurt nog tot zeker 27 december. Na Kerst komt de Senaat weer bijeen om lopende zaken af te handelen. De waarnemend chef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, houdt er zelfs rekening mee dat de overheid gesloten blijft tot 3 januari.