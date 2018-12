De Amerikaanse beurzen zijn maandag flink gedaald na tweets van president Donald Trump. In zijn tweets haalde hij wederom uit naar de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Op Twitter noemde Trump de Fed "het enige probleem van onze economie".

De Dow Jones daalde omstreeks 19.15 uur met 2,91 procent naar 21,792 punten. De verliezen van andere Amerikaanse indices waren ook niet mis, met een verlies van 2,71 procent voor de S&P 500, de Nasdaq verloor 2,21 procent.

Hiermee was het de slechtste kerstavond voor Amerikaanse beurzen ooit. Bij de opening daalden de Amerikaanse indices al licht, maar na tweets van Trump schoten ze verder omlaag.

In zijn tweet van maandag schrijft Trump verder dat de Fed "geen gevoel heeft voor de markt" en "handelsoorlogen niet begrijpt". Ook vergelijkt hij de centrale bank met een "machtige golfer die niet kan putten".

De Amerikaanse president twitterde over de Fed nadat het stelsel van centrale banken woensdag de bandbreedte voor het belangrijkste rentetarief met 0,25 procentpunt heeft verhoogd naar 2,5 procent.

Positie van Fed-directeur Powell zou ter discussie staan

Sinds de rentewijziging staat de positie van Fed-directeur Jerome Powell volgens ingewijden onder druk.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin ontkende dit zaterdag en schreef op Twitter dat Powell niet ontslagen zal worden. Mnuchin schreef dit op Twitter na geruchten dat Trump zou overwegen om de Fed-baas te ontslaan.

Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders sprak de geruchten ook al tegen. "Ik ben niet op de hoogte van enige plannen om Powell te ontslaan", zei ze.

S&P bezig aan slechtste kwartaal sinds 1931

De beurzen in Amerika zijn sinds eind november in een vrije val geraakt. De S&P 500 maakt zelfs het slechtste kwartaal sinds de financiële crisis door en noteerde de grootste daling in een decembermaand sinds 1931.

Sinds 27 november is de koers van de beursindex met een kleine 15 procent gedaald. Om het in perspectief te plaatsen, de AEX daalde in dezelfde tijdspanne met 7,8 procent.

Sinds vrijdag is er een 'shutdown' in de VS

Trump heeft een roerige week achter de rug. Voor de derde maal tijdens zijn presidentschap beleven de Verenigde Staten een 'shutdown'.

De Democraten gaan niet akkoord met een begroting waarin geld is vrijgemaakt voor zijn Mexicaanse grensmuur. Hierdoor zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd.

Mnuchin heeft zaterdag contact gehad met topbankiers om de financiële markten te kalmeren met het oog op de shutdown.