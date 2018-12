Het aantal banen in de Britse retailsector is in 2018 afgenomen met een kleine 150.000 banen, blijkt maandag uit onderzoek van het Britse Centre for Retail Research (CRR).

In totaal werden volgens het onderzoek van het CRR zo'n twintigduizend winkels en restaurants gesloten. Reden voor het grote aantal sluitingen is de hoogte van de vennootschapbelasting, de terugvallende economische groei en de groeiende online verkopen in het Verenigd Koninkrijk.

"Terwijl het Britse parlement geobsedeerd is met de Brexit, vermoorden hoge belastingen en de lage economische groei de Britse winkelstraten", zegt directeur Joshua Bamfield van het CRR.

Naar verwachting zal 2019 niet veel beter worden, schrijft het onderzoeksbureau. De kans op een 'no deal-Brexit' lijkt met de dag toe te nemen en de Britse regering heeft de economische groeicijfers al naar beneden bijgesteld.