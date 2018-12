BMW is in Zuid-Korea onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Het bedrijf krijgt een boete van omgerekend bijna 9 miljoen euro. Het bedrijf zou een euvel met brandgevaar lang hebben verzwegen. Ook zou de terugroepactie rond het probleem erg traag zijn verlopen.

In augustus kwam aan het licht dat bij bepaalde modellen de koeler van de zogeheten uitlaatgasrecirculatie kan lekken, wat in het uiterste geval tot brand kan leiden. Wereldwijd heeft BMW hiervoor 1,6 miljoen auto's teruggeroepen, waaronder enkele tienduizenden in Nederland.

Volgens het autoconcern zou de kans op brand heel klein zijn, maar in Zuid-Korea leeft de zaak erg. In het land zijn er dit jaar al bijna veertig gevallen gemeld van BMW's die in brand zijn gevlogen.

Dit heeft de reputatie van BMW bij de Zuid-Koreanen geen goed gedaan. De verkopen zijn er dit jaar fors lager uitgevallen dan een jaar terug.